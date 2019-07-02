Jimmy Durmaz, 3 yıllığına Galatasaray'da

Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti 2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti"

(İHA)

Kaynak: İHA