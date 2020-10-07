Jim Carrey'den Joe Biden taklidi
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Jim Carrey'den Joe Biden taklidi

07.10.2020 21:40 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:44
Jim Carrey'den Joe Biden taklidi

ABD'de 1975'ten beri yayınlanan, skeçlerin yer aldığı komedi türünde 'Saturday Night Live' programı 46'ncı sezonuyla ekrana döndü.

 ABD'de 1975'ten beri yayınlanan, skeçlerin yer aldığı komedi türünde 'Saturday Night Live' programı 46'ncı sezonuyla ekrana döndü. Program sezona, ünlü oyuncuların başkan adayı Joe Biden ve Donald Trump arasındaki ABD başkanlık seçimleri tartışma parodisiyle başladı. Programda Jim Carrey Joe Biden'i, Alec Baldwin ABD Başkanı Donald Trump ve Maya Rudolph da Kamala Harris taklitleriyle seyirci karşısına çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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