Jill Biden kimdir? ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden kaç yaşında, mesleği ne?

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden seçilirken eşi Jill Biden ABD'nin yeni First Lady'si oldu. Yeni First Lady, kocası başkan yardımcısı iken öğretmen olarak çalışmaya devam etmişti. Peki, ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden kaç yaşında, mesleği ne? Jill Biden kimdir?