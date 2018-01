Jiletli Tellere Sıkışan At ve Tayı İtfaiye Kurtardı

Jiletli tellere sıkışan at ve tayı itfaiye kurtardı

İtfaiye ekibi, kurtardığı taya kendi imkanlarıyla pansuman da yaptı

Midyat ilçesinde, ot yemeye çalışan at ve tay, jiletli tellere sıkıştı. Vatandaşların durumu fark edip, bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kurtardıkları at ve taya kendi imkanlarıyla pansuman yaparak, yiyecek verdi.

Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt, "Bize, 07.00 sıralarında tabur etrafındaki dikenli tellere tay sıkıştığı ihbarı geldi. Bunun üzerine izin alıp hayvanları kurtardık. Yalnız yavru yaralı halde idi, veterinere haber verdik ancak herhangi bir yardımda bulunmadı. Biz de kendi imkanlarımızla tedavisini yaptık. Yemek verip, su da içirdik" dedi.