Jiletli dehşeti yaşayan doktor o anları anlattı

18.10.2019 19:00

İzmir'de istediği ilacı yazmadığı için jiletli saldırıya uğrayan ve ölümden dönen asistan doktor Kadir Songür, hastaneden taburcu olurken dehşet dolu anları anlattı. Songur, "Geceleri uyuyamıyorum. Birileri saldıracakmış gibi oluyorum" dedi.



İzmir Katip Çelebi Üniversite (İKÇÜ) Hastanesi Fizik Tedavi Servisinde B.K. isimli bir hasta, istediği ilacı yazmadığı için asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamış, genç doktor saldırı sonrası ölümden dönmüştü.



Songür, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu ve yaşadığı dehşeti anlattı. Genç doktor, "İddiaya göre, üç hafta önce diz ağrısı şikayetiyle hastanede başka bir doktora başvurarak gelmiş. Hasta sadece diz ağrılarını giderecek en yüksek ağrı kesiciyi yazmasını talep etti. Reçeteyi alıp giderken 'bunlarla ağrım geçmezse bir daha ki sefere gelip birinizi indireceğim' tehdidinde bulundu. İki gün önce hasta bakarken hasta odaya girerek bana saldırdı. Yanımdaki doktorlarda şok geçirdi.



Tesadüfen geçen gardiyan ikinci saldırıya engel oldu. Acil servisin travma bölümünde tüm hekimler yardımcı olarak damarları, dokuları diktiler. Bir gece boyunca plastik cerrahi servisinde müşahede altında kaldıktan sonra taburcu olarak dinlendim" dedi.



Songür, "Geceleri uykumdan uyanıyorum biri saldıracakmış gibi oluyorum. Olayı tekrar yaşıyorum. Olayı anlatmak bana zor oluyor. Temel amacım; bu son yıllarda da arttı sağlıkta şiddete son vermek istiyoruz. Sağlıkta şiddetle ilgili en ufak bir hasarda bile cezasız kalmaması, emsal teşkil etmesini istiyoruz. Sağlık bakanımızda aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ona da ilettim; bu tür suçların yanına bırakılmaması gerektiğini. Bu şekilde caydırıcı olacak" diye konuştu.



Asistan doktor Kadir Songür, şiddetin cezasız kalmaması istediğinde bulunarak, ailesinin de durumdan etkilendiğini sözlerine ekledi.



"Hekime şiddet son bulsun"



Kadir Songür'ün eşi Çizer Songür de, caydırıcı cezaların gündeme gelmesini istediklerini belirterek, "Sağlık çalışanlarına yapılan fiziksel ve psikolojik şiddetlerin artık son bulsun istiyoruz. Biz hekimler olarak bu şartlar altında görevimizi icra edemiyoruz. Şu an aramızda olmayabilirdi" şeklinde konuştu.



"Hekim dövmek sanat haline geldi"



Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde Anestezi Uzmanı olarak görev yapan anne Dr. Nergiz Songür ise gözyaşları içinde konuştu. Songür, "Vatana, milletine faydalı hekim olarak yetiştirdik. Çocukluk hayaliydi, severek yapıyordu mesleğini" diyerek, "Bu işlere son verilsin, bizlere sahip çıkılsın. Hekim dövmek sanat haline geldi. Sağlıkçıya şiddet sanat haline geldi; artık isyan ediyorum. Allah oğlumuzu bize bağışladı" dedi.



Öte yandan, asistan doktora saldırıda bulunan B.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA