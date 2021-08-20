Jiletle kendini kesen şahsın sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı
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Jiletle kendini kesen şahsın sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı

Jiletle kendini kesen şahsın sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini jiletle kesen şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini jiletle kesen şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı yaptı. Kanlar içindeki şahıs, güçlükle ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Acısu mevkiinde meydana geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken M.K., elindeki jiletle kendisini kesmeye başladı. Kanlar içinde kalan şahıs için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise şahsı hastaneye götürmek için uzun süre dil döktü. Şahıs kendisini ikna etmeye çalışan sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı yaptı. Sağlık ekiplerinin ikna ettiği şahıs İzmit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşlar ise olayı şaşkın gözlerle izledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Jiletle kendini kesen şahsın sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı
Jiletle kendini kesen şahsın sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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