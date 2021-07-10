'Jigolo' olma vaadiyle dolandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Jigolo' olma vaadiyle dolandırıldı

'Jigolo' olma vaadiyle dolandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da yaşayan bir genç internette ziyaret ettiği arkadaşlık sitesi kanalıyla "Jigolo" olma vaadiyle dolandırıldı.

Trabzon'da yaşayan bir genç internette ziyaret ettiği arkadaşlık sitesi kanalıyla "Jigolo" olma vaadiyle dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, internette gördüğü bir arkadaşlık sitesinde jigolo olmak için form dolduran Trabzon'da yaşayan 32 yaşındaki O.Ç., kayıt ücreti altında kendisini arayan kişilere 1200 lira parayı banka hesabından gönderdi. Kendisinden tekrar para istenilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan O.Ç. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Şeyma Subaşı Müslüm Gürses Orhan Gencebay
Spor Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Jigolo' olma vaadiyle dolandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 12:27:08. #1.14#

title