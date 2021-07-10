'Jigolo' olma vaadiyle dolandırıldı

Trabzon'da yaşayan bir genç internette ziyaret ettiği arkadaşlık sitesi kanalıyla "Jigolo" olma vaadiyle dolandırıldı.

Trabzon'da yaşayan bir genç internette ziyaret ettiği arkadaşlık sitesi kanalıyla "Jigolo" olma vaadiyle dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, internette gördüğü bir arkadaşlık sitesinde jigolo olmak için form dolduran Trabzon'da yaşayan 32 yaşındaki O.Ç., kayıt ücreti altında kendisini arayan kişilere 1200 lira parayı banka hesabından gönderdi. Kendisinden tekrar para istenilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan O.Ç. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı