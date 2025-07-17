Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor. 2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, Portimonense ile bu akşam karşı karşıya geliyor. Peki, Jhon Duran Portimonense maçında oynuyor mu, ilk 11'de mi, kadroda mı?

FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇI HANGİ KANALDA ?

Fenerbahçe ile Portimonense arasındaki Hazirlik Maçi maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-PORTİMONENSE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Portimonense Maçı, 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak.Maç saat saat 22:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-PORTİMONENSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Portimonense, karşı karşıya geleceği maç, Estádio Municipal de Albufeira'da, Albufeira Stadyumu'nda oynanacak.

JHON DURAN PORTİMONENSE MAÇINDA OYNUYOR MU, İLK 11'DE Mİ, KADRODA MI?

Fenerbahçe Portimonense maçı11'leri henüz açıklanmadı.