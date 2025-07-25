Sarı-lacivertli takıma kupa hedefiyle geldiğini ifade eden Duran, kariyerinde henüz bir şampiyonluk yaşamadığını ama ilk kupasını Fenerbahçe ile kazanmak istediğini vurguladı. Peki, Jhon Duran, Osimhen'den daha üstünüm dedi mi?

"OSIMHEN İLE KARŞILAŞTIRILMAKTAN HOŞLANMIYORUM"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Victor Osimhen'le kıyaslanması hakkında net konuştu: "Bu tür kıyaslamalardan hoşlanmıyorum. Elbette kendisi çok kaliteli ve oyuna tutkuyla bağlı biri. Ancak herkesin karakteri ve yetenekleri farklı. Ne ben ondan üstünüm, ne de o benden. Herkes kendi kulübü için en iyisini yapmaya çalışıyor."

"GERÇEK BİR FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYORUM"

Kolombiyalı forvet, Türkiye'deki ilk röportajını Anadolu Ajansı'na verirken, Fenerbahçe'nin Portekiz kampında AA'ya özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gol atarak gerçek bir Fenerbahçeli olmak istediğini belirten Duran, "Daha önce bu geleneği duymamıştım ama çok hoşuma gitti. Galatasaray'a gol atmak, Fenerbahçe formasıyla bu duyguyu yaşamak harika olur. Ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum" dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIM"

Sarı-lacivertli takıma kupa hedefiyle geldiğini ifade eden Duran, kariyerinde henüz bir şampiyonluk yaşamadığını ama ilk kupasını Fenerbahçe ile kazanmak istediğini vurguladı: "Kupalar kazanmak en büyük hedefim. Buraya da bunun için geldim. Umarım ilk şampiyonluğumu burada yaşarım."

"TARAFTARLA GÜZEL ANILAR BİRİKTİRECEĞİZ"

Karakteriyle ilgili gelen sorular üzerine, kendisinin eğlenceli ve pozitif biri olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Ben gülmeyi ve eğlenmeyi severim. Bu konuda taraftarlarımızla benzeştiğimizi düşünüyorum. Onlarla birlikte unutulmaz anılar biriktireceğiz" ifadelerini kullandı.

"SÖZÜMÜ TUTTUM, FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİM"

Duran, transfer sürecinde birçok teklif aldığını, hatta Manchester United'ın da ilgisinin olduğunu belirtti. Ancak Fenerbahçe'ye verdiği sözün kendisi için çok önemli olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Beni etkileyen en önemli şey kulübün sunduğu proje ve şampiyonluk arzusu oldu. Aynı zamanda ben sözümün arkasında duran biriyim. Fenerbahçe'ye söz verdim ve buradayım. Çok mutluyum."

"DURAN EMMİ BENİMLE ÖZDEŞLEŞTİ"

Fenerbahçe'nin tanıtım videosunda Kurtlar Vadisi dizisinden "Duran Emmi" karakterinin kullanılması hakkında konuşan Jhon Duran, bu lakabı ilk kez Türkiye'de duyduğunu söyledi: "İlk başta bilmiyordum ama herkes bana bu şekilde hitap etmeye başladı. Şimdi artık ben de bu karakteri iyi tanıyorum ve bu şekilde çağrılmak hoşuma gidiyor."

"10 NUMARAYI KENDİM İSTEDİM"

Kariyeri boyunca genellikle 9 numarayı giydiğini belirten Kolombiyalı oyuncu, Fenerbahçe'de bir değişiklik yapmak istediğini söyledi: "Bu kez farklı olsun istedim. 10 numara boştu ve ben de bu numarayı seçtim. Aslında benim için önemli olan numara değil, sahada gösterdiğim performans."

"GOL SEVİNÇLERİME HAZIR OLUN"

Gol sevinçleriyle ilgili soruya da samimi bir yanıt veren Duran, "Birçok farklı gol sevincim var. Maçın atmosferine göre değişiyor. Umarım bol bol gol atarım da taraftarlar sevinçlerimi doyasıya izler" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ÖZLEDİM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynamayı çok istediğini ifade eden genç yıldız, "Bana göre kulüp düzeyindeki en prestijli turnuva Şampiyonlar Ligi. Biz de orada mücadele etmek ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"OYUN TARZIM BENİM İMZAM"

Sosyal medyada yapılan Osimhen kıyaslamalarına tekrar değinen Duran, bu tür benzetmelerden hoşlanmadığını yineledi: "Herkesin yolu farklı. Ben de kendi tarzımla fark yaratmaya çalışıyorum. Umarım ileride Osimhen'le sahada karşılaşırız ve taraftarlar için güzel bir maç olur."

"ZLATAN BENİM İDOLÜM"

Bu sezon için kendine özel bir gol hedefi koyduğunu ancak bunu açıklamak istemediğini belirten Duran, idolünün Zlatan Ibrahimovic olduğunu söyledi: "Zlatan'ı her yönüyle örnek alıyorum. Hedefim var ama kendime saklıyorum. Sezon sonunda hep birlikte göreceğiz."

"CRISTIANO'YU OYUNCU OLARAK TANIDIM"

Son olarak eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Duran, onunla saha içinde daha çok zaman geçirdiğini belirtti: "Dışarıda çok vakit geçirmedik ama soyunma odasında ve saha içinde onun nasıl bir profesyonel olduğunu gördüm. Olağanüstü bir oyuncu."