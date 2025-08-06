Jhon Duran neden yok, Jhon Duran sakat mı, cezalı mı (Feyenoord Fenerbahçe)?

Fenerbahçe'in Feyenoord ile yapacağı maçta Jhon Duran'ın neden olmadığı merak konusu oldu. Duran'ın sakatlık veya cezalı durumu olup olmadığı hakkında bilgi arayışı sürüyor. Jhon Duran neden yok?

FEYENOORD – FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Futbol tutkunları, bu kritik karşılaşmayı canlı yayında izleme imkânına sahip olacak. Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus kanallarında şifreli olarak ekranlara gelecek. Yayıncı kuruluşlar, karşılaşmayı hem uydu yayınlarıyla hem de dijital platformlar üzerinden futbolseverlere ulaştıracak.

S Sport Plus, hem Türksat uydusu hem de çevrim içi erişim olanağı sunan dijital bir yayın hizmetidir. Canlı yayınla mücadeleyi izlemek isteyen izleyiciler, S Sport Plus'ın mobil uygulaması ya da resmi internet sitesi üzerinden yayın akışına ulaşarak maçı anbean takip edebilirler.

FEYENOORD – FENERBAHÇE MAÇI NE MAÇI?

Bu karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında oynanıyor. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmeyi hedefleyen Fenerbahçe için bu maç büyük önem taşıyor. Play-off turuna yükselebilmek adına sarı-lacivertlilerin deplasmandan alacağı her puan altın değerinde.

JHON DURAN NEDEN YOK?

Jhon Duran yedekler arasında yer alıyor. Şans verilmesi halinde maçın ilerleyen saatlerinde oyuna dahil olabilir.