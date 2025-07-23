Jhon Duran gol izle (Fenerbahçe Al İttihad)!

Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad ile karşı karşıya geliyor.Jhon Duran'ın attığı gol gündem oldu. Peki, Jhon Duran gol izleme linki var mı?

HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP AL-ITTİHAD

Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, En Nesyri

Yedekler : Livakovic, Tarık, Mert Müldür, Mimovic, Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Levent, Bartuğ, Cengiz, Cenk, Jhon Duran

Al Ittihad: Shanqiti, Mosa, Pereira, Faqehi, Sharahli, Fabinho, Kante, Hernandes, Bergwijn, Diaby, Benzema

JHON DURAN GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?

Jhon Duran golünü izlemek için tıklayınız.