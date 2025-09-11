Ünlü futbolcu Jhon Duran'ın şu anki konumu hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Duran'ın Barselona'da olduğu yönünde yapılan yorumlar gündem oldu. Jhon Duran Barselona'da mı, Jhon Duran nerede?

JHON DURAN BARSELONA'DA MI?.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Jhon Duran tedavi sürecini hızlandırmak için Barselona'ya gitti. Kolombiyalı forvet, İspanya'daki en iyi spor hekimlerinden birine kontrol olacak." dedi.

JHON DURAN BARSELONA'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Jhon Duran sosyal medya hesabından Barselona paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım: