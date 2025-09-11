Haberler

Jhon Duran Barselona'da mı, Jhon Duran nerede?

Jhon Duran Barselona'da mı, Jhon Duran nerede?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü futbolcu Jhon Duran'ın şu anki konumu merak konusu. Barselona'da olduğu yönünde yapılan yorumlar sonrası, Jhon Duran Barselona'da mı, Jhon Duran nerede, merak edildi.

Ünlü futbolcu Jhon Duran'ın şu anki konumu hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Duran'ın Barselona'da olduğu yönünde yapılan yorumlar gündem oldu. Jhon Duran Barselona'da mı, Jhon Duran nerede?

JHON DURAN BARSELONA'DA MI?.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Jhon Duran tedavi sürecini hızlandırmak için Barselona'ya gitti. Kolombiyalı forvet, İspanya'daki en iyi spor hekimlerinden birine kontrol olacak." dedi.

JHON DURAN BARSELONA'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Jhon Duran sosyal medya hesabından Barselona paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım:

Jhon Duran Barselona'da mı, Jhon Duran nerede?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Özel'den kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı

Özel'den sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı
Katar saldırısı sonrası Netanyahu'dan Hamas'a yönelik yeni tehdit

Katar'ın başkentini vuran İsrail'den yeni saldırı tehdidi
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Erdoğan taktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül'den medyaya sert eleştiri: Vasiyetimdir, ölürsem sakın haberimi yapmayın

Medya sektörünün vefasızlığına isyan edip vasiyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.