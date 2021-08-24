LOL şampiyonu Jhin maskesiz! Jhin'in maskesinin altında sakladığı yüzü ortaya çıktı!
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LOL şampiyonu Jhin maskesiz! Jhin'in maskesinin altında sakladığı yüzü ortaya çıktı!

LOL şampiyonu Jhin maskesiz! Jhin'in maskesinin altında sakladığı yüzü ortaya çıktı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Gizemli şampiyon maskesiz haliyle karşımızda! Maskesiz olarak aratılan görsellere bir yenisi daha eklendi. İşte, LOL şampiyonu Jhin maskesiz!

Jhin, 2016 yılında çıktığından beri belki de oyundaki en gizemli şampiyon konumunda. Fakat geçtiğimiz hafta birkaç sızdırılmış görüntü ile oyuncular ilk defa şampiyonun gerçek yüzünü görmüş oldu!

Jhin, karakterinin de bir kısmını oluşturan ve onu gizemli bir hale büründüren maskesiyle biliniyor. Ancak bu yılın başlarında yayınlanan Zed çizgi romanında yayınlanan bir dizi konsept sanat eserinde şampiyonun yüzü tamamen ortaya çıktı!

Yukarıda eklediğimiz görsel aslında yanlışlıkla paylaşılan bir görsel. Sonrasında ise tekrardan karakterin gözlerine siyah bir çizgi çekilerek tekrardan paylaşıldı.

Bir Riot çalışanı da üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

"Şampiyonu kısa bir süreliğine maskesiz olarak gösterebilirdik. Fakat sonrasında kırık maskesi ardından elleriyle yüzünü kapatan bir görsel oluşturmaya karar verdik. Doğru kamera açılarından gösterilen bir görsel paylaştık."

Böyle bir görsel sızdırılmış olsa da Riot'un, Jhin'i bizlere maskesiz göstermek istemediği kanısındayız. Öyle ki şimdiye kadar Riot sanat ekibi tarafından duyurulan bir maskesiz yüz paylaşımı planı da yok.

Kaynak: Playerbros

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