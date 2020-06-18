JFK'nin kız kardeşi Jean Kennedy Smith, hayatını kaybetti (2)
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JFK'nin kız kardeşi Jean Kennedy Smith, hayatını kaybetti (2)

Suikasta uğrayan eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kız kardeşi Jean Kennedy Smith 92 yaşında hayatını kaybetti.

JFK'nin kız kardeşi Jean Kennedy Smith, hayatını kaybetti (2)
18.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:42

Suikasta uğrayan eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kız kardeşi Jean Kennedy Smith 92 yaşında hayatını kaybetti. Jean Kennedy, ABD elçisi olarak Kuzey İrlanda barış sürecinde kilit rol oynamıştı.

Suikarte uğrayan eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin en küçük kardeşi Jean Kennedy Smith hayatını kaybetti. Jean Kennedy, Joseph Patrick Kennedy'nin hayatta olan son çocuğuydu. Jean Kennedy, ABD elçisi olarak Kuzey İrlanda barış sürecinde kilit rol oynamıştı ve 2011 yılında eski ABD Başkanı Barrack Obama, kendisine Özgürlük Madalyası takdim etmişti.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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