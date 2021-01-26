Jet2, 2022 Türkiye satışlarına şimdiden başladı
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Jet2, 2022 Türkiye satışlarına şimdiden başladı

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Jet2, 2022 Türkiye satışlarına şimdiden başladı

Jet2, 2022 satışlarını açtı. Jet2 satışa açtığı destinasyonlar içinde Türkiye de var.

Jet2, 2022 satışlarını açtı. Jet2 satışa açtığı destinasyonlar içinde Türkiye de var.

The Sun'ın haberine göre Jet2 CEO'su Steve Heapy, önceden tatil rezervasyonu yaptıran müşterilerden gelen "güçlü talep" nedeniyle 2022 yazını erken başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Jet2 satışa açtığı destinasyonlar şunlar: Kanarya Adaları ve Balear Adaları, Yunanistan, Türkiye, İtalya, Kıbrıs, Hırvatistan, İspanya ve Portekiz.

Kaynak: Tourism Today

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