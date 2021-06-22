JET-SKİLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, UKRAYNALI TURİST ÖLDÜ
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JET-SKİLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, UKRAYNALI TURİST ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde iki jet-skinin denizde kafa kafaya çarpıştığı Ukrayna uyruklu Vitalii Halushko (28) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde iki jet-skinin denizde kafa kafaya çarpıştığı Ukrayna uyruklu Vitalii Halushko (28) yaşamını yitirdi. Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin önündeki su sporları merkezinden jet-ski kiralayan Ukraynalı Vitalii Halushko ile başka bir jet-ski kiralayan Ukraynalı Oleksandr Kharcenko (28) ile Yulia Kharcenko (24) denize açıldı. Saat 12: 00 sıralarında bu iki jet- ski kafa kafaya çarpıştı. Suya düşen turistlerden Vitalii Halushko, yaralandı. Turistler, su sporları çalışanları ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. İlçe merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılan Vitalii Halushko, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Halushko'nun cansız bedeni Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG 33 Bot Komutanlığı çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

JET-SKİLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, UKRAYNALI TURİST ÖLDÜ
JET-SKİLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, UKRAYNALI TURİST ÖLDÜ
JET-SKİLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, UKRAYNALI TURİST ÖLDÜ
JET-SKİLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, UKRAYNALI TURİST ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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