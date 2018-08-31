Baba Oğul Beraber Bindikleri Jet Ski Denizde Bomba Gibi Patladı

Rusya'nın Soçi şehrinde bulunan Kabardinka tatil köyünde bir baba ile çocuğu jet-ski ile denizin keyfini sürmek isterken jet ski patladı. Baba ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Anı olsun diye kamera kaydı alan annenin telefonuna o anlar yansıdı.

HIZ MOTORU PATLADI

Soçi'de yaşanan ilginç olayda bir baba ve çocuğu jet-ski olarak bilinen deniz hız motoruna bindi. Hareket ettikten birkaç saniye sonra jet ski patladı. Patlamanın etkisiyle baba ve çocuk havaya fırladı, jet ski ise paramparça oldu.

BABANIN DURUMU İYİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaşanan bu olayın üzerine kurtarma ekipleri, yaralanan baba ve çocuğu hastaneye götürdü. Babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocuğun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kiralama firması hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.