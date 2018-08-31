Baba Oğul Beraber Bindikleri Jet Ski Denizde Bomba Gibi Patladı
Rusya'da bulunan Kabardinka tatil köyünde bir baba ile çocuğu jet-ski ile denizin keyfini sürmek isterken jet-ski patladı. Patlama anları anne tarafından anbean kaydedildi.
Rusya'nın Soçi şehrinde bulunan Kabardinka tatil köyünde bir baba ile çocuğu jet-ski ile denizin keyfini sürmek isterken jet ski patladı. Baba ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Anı olsun diye kamera kaydı alan annenin telefonuna o anlar yansıdı.
HIZ MOTORU PATLADI
Soçi'de yaşanan ilginç olayda bir baba ve çocuğu jet-ski olarak bilinen deniz hız motoruna bindi. Hareket ettikten birkaç saniye sonra jet ski patladı. Patlamanın etkisiyle baba ve çocuk havaya fırladı, jet ski ise paramparça oldu.
BABANIN DURUMU İYİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaşanan bu olayın üzerine kurtarma ekipleri, yaralanan baba ve çocuğu hastaneye götürdü. Babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocuğun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kiralama firması hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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bu tam bir suikasssCevap Yaz Yayından Kaldır
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otoparkimda park edilmiş tüm jet skilerimi satiyorum şu görüntülerden sonra tşk bu güzel paylaşimin için haberlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah acil şifalar versin kardeş ülke RUSYACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tarihte ilk olabilir 1milyarda 1 ihtimal sanırımCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırF: bazen en olmaz denilen şeyler, başımıza gelebiliyor:) bazen alıp koparıyor bizi buradan, bazen de aklını kullanabilene güzel bir sorgulayış, güzel bir nasihat :)Yayından Kaldır