Jet Lag nedir? Jet Lag neden olur?

Günlük hayatımızda uçak yolculuğu sonrası genellikle pilotların, sık seyahat eden yolcuların kullandığı terimlerden biri olan jet lag son günlerde sıkça aratılıyor. Anlamı merak edilen jet lag çoğunlukla uzun süreli uçuşlar sonrası ortaya çıkıyor. Peki, Jet Lag nedir? Jet Lag neden olur? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda uçak yolculuğu sonrası genellikle pilotların, sık seyahat eden yolcuların kullandığı terimlerden biri olan jet lag son günlerde sıkça aratılıyor. Anlamı merak edilen jet lag çoğunlukla uzun süreli uçuşlar sonrası ortaya çıkıyor. Peki, Jet Lag nedir? Jet Lag neden olur? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

JET LAG NEDİR?

Jet lag, uzun mesafe (doğu-batı veya batı-doğu) seyahatinin neden olduğu vücudun sirkadiyen ritimlerindeki değişikliklerden kaynaklanan fizyolojik bir durumdur. Örneğin, New York'tan Londra'ya, yani batıdan doğuya uçan biri beş saat geri gelmiş gibi hisseder. Londra'dan New York'a, yani doğudan batıya seyahat eden biri ise, sanki 5 saat sonrasına gitmiş gibi hisseder. Jet lag daha önce sirkadiyen ritim uyku bozukluklarından biri olarak sınıflandırılmıştır.

Jet lag, biyolojik saatin yeni saat dilimine tam olarak ayarlanması birkaç gün sürebilir. Jet lag özellikle havayolu pilotları, uçak mürettebatı ve sık seyahat edenlerde görülür. Havayolları jet lag'ın neden olduğu pilot yorgunluğuyla mücadele etmeyi amaçlayan düzenlemelere sahiptir.

JET LAG NEDEN OLUR?

Jet lag, kronobiyolojik bir sorundur, sıklıkla vardiyalı çalışma ve sirkadiyen ritim uyku bozukluklarının neden olduğu sorunlara benzer. Birkaç zaman dilimi boyunca seyahat ederken, vücut saati (sirkadiyen ritim) alıştığı ritimlere aykırı gün ışığı ve karanlık yaşadığı için şaşacaktır.