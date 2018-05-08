Jet Kazasında Arkadaşını Kaybeden Edis Sahnede Gözyaşlarını Tutamadı

11 Mart'ta İran'da düşen jette hayatını kaybeden tasarımcı Burcu Gündoğar Urfalı'nın görüntüsü albüm tanıtım esnasında barkovizyona geldi. Burcu Gündoğar Urfalı'nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkan Edis 'Dur Be' adlı şarkısını ona ithaf etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Edis şarkıyı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Burcu Gündoğar Urfalı'nın konser sırasında salonda bulunan eşi, annesi Gonca Sadiki ve babası Haluk Gündoğar da gözyaşlarını tutamadı.

İşte Edis'in arkadaşına ithaf ettiği şarkının sözleri:

Tanrım bu nasıl bi yıkım

Üstüme kalan

Güçlü durmak ne fayda

İçim hep talan

Gitmeye kıyamazsın ya

Sabredip duramazsın ya

Ben bi sen bulamam

Hadi sen bize bir dur de

İnan burada değilim

Ölmekten beterim

Ne olur bize bir dur de