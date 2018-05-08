Jet Kazasında Arkadaşını Kaybeden Edis Sahnede Gözyaşlarını Tutamadı
Ünlü şarkıcı Edis, yeni albümü "An" için Zorlu PSM'de tanıtım konseri verdi. Mart ayında düşen jette yakın arkadaşının olduğu söyleyen şarkıcı sahnede gözyaşlarına hakim olmadı.
11 Mart'ta İran'da düşen jette hayatını kaybeden tasarımcı Burcu Gündoğar Urfalı'nın görüntüsü albüm tanıtım esnasında barkovizyona geldi. Burcu Gündoğar Urfalı'nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkan Edis 'Dur Be' adlı şarkısını ona ithaf etti.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Edis şarkıyı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Burcu Gündoğar Urfalı'nın konser sırasında salonda bulunan eşi, annesi Gonca Sadiki ve babası Haluk Gündoğar da gözyaşlarını tutamadı.
İşte Edis'in arkadaşına ithaf ettiği şarkının sözleri:
Tanrım bu nasıl bi yıkım
Üstüme kalan
Güçlü durmak ne fayda
İçim hep talan
Gitmeye kıyamazsın ya
Sabredip duramazsın ya
Ben bi sen bulamam
Hadi sen bize bir dur de
İnan burada değilim
Ölmekten beterim
Ne olur bize bir dur de
YORUMLAR (6)
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Herkes tiyatrocu yönetmen nerde ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Suudi arabistan krali selman papayla anlaşip medinede devasa bi kilise yaptiricakmis peki buna neden tepki yooookkkkk !!Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Sen değiştin ama resmin değişmedi .. Bu halin hiç hoşuma gitmedi .. Kaldır artık bu manzarayı önümden .. Dost acısı betermis ölümden ..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allahım rahmet eylesin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Edis kimm?? Kazada vefat eden kızlar kim ya ?Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır