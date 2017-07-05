Jet Fadıl'dan Ilginç Savunma

Yaklaşık 15 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz, nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada, Caprice Gold projesinin bitmesi için biraz daha yatırım gerektiğini söyledi. Jet Fadıl lakaplı iş adamı Fadıl Akgündüz'ün dolandırıcılık suçundan 2 Bin 443 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut ile bazı mağdurlar katıldı. Mağdurlarca Akgündüz'e yönelik olası sözlü ve fiziki saldırılara karşı güvenlik önlemi alındı. Akgündüz ve yeğeni duruşma salonuna ayrı bir kapıdan alınırken, sanıkların bulunduğu yer ile mağdurlar arasında Çevik Kuvvet polisleri oturtuldu. Duruşmada ifadeleri alınan mağdurlardan Sümeyye Çikot, evlerini satarak 2014 yılında Caprice Gold'dan devre mülk aldıklarını belirterek, "Eşimle birlikte 102 Bin TL verip peşin aldık. Proje kapsamında 2 ay kira bedeli ödendi. Zaten onu da zorla aldık. Benim 3 çocuğum var. Geçimimizi zor sağlıyoruz. Çocuklarıma okul harçlığı veremiyorum. 14 yaşındaki oğlum bana 'Biz fakir miyiz?' diye soruyor. Huzurumuz yok, yardımlarla geçiniyoruz. Fadıl Beyin yüzü burada, elini vicdanına koysun" dedi.



Caprice God projesinden 7 gayrimenkul, Maldivler projesinden de 1 gayrimenkul aldığını kaydeden mağdur İlker Arslan, "Ben 7 proje almama rağmen 4'ünün tapusunu verdiler. Fadıl Bey batığını söylüyor. Ben kendisini hacda yakaladım. 'Utanmıyor musun?' diye sordum. Paralel yaptı falan dedi. Gitmiş sağa sola kendisini tehdit ettiğimi söylemiş. Arafat'da bile yan gelip yattı" diye konuştu.



"BAŞKANIM AĞABEYİMLE BENİ BARIŞTIRIN"



Duruşma salonunda sık sık söz alarak yeğeninin içeri alınmasını talep eden ve yer sıkıntısı nedeniyle talebi kabul görmeyen mağdur Mehmet Yıldız, "2011 yılında devre mülk aldım. Noterde bile uzun sıralar vardı. Herkes güvenmişti. Noter sırasında ağabeyim yoğunluğu görünce, kendisine ve yeğenime de devre mülk aldı. Bu olaylar patlak verince ağabeyim ve yeğenimle aram bozuldu. Çünkü projeyi bir bakıma benim referansımla almışlardı. Proje tamamlansaydı bana teşekkür edeceklerdi. Sizin huzurunuzda burada bulunan ağabeyimle barışmak istiyorum. Ağabeyim yüzüme bakmıyor. Kardeş kardeşin cenazesine gitmiyorsa gerisini siz düşünün" ifadelerini kullandı.



Mağdurların ifadelerinin ardından mahkeme başkanı Mustafa Karayıldız, sanık Akgündüz'e, "Bu projenin bitirilmesi için ne yapacaksın? Bir girişimin var mı? Bu insanların mağduriyetini giderecek misin? Tahliye oldun, projeyi bitirmek için uğraşların var mı?" diye sordu.



"Biraz daha yatırım gerekiyor"



Akgündüz, "Proje hem şirket hem de yatırımcıların kaynaklarıyla zaten yüzde 85 seviyesinde. Projenin hacmi büyük olduğu için biraz daha yatırım gerekiyor. Benim tahliye olmam iş dünyasında olumlu olarak algılandı. İnşallah çok uzun sürmeden iyi neticeler olacak. Bitmemesi gibi bir ihtimal olamaz. Grubun kendi kaynakları var. Bir sonraki celse daha iyi anlatacak şeylerimiz olacak. Piyasa kendine gelince icraatlarımız başlayacak. Bu aşamadan sonra bırakacak halimiz yok" diye yanıt verdi.



"ŞİKAYETLER OLUNCA PROJELER GERİ KALDI"



Mahkeme başkanı bunun üzerine "Dava bitmeden hallet" deyince, Akgündüz, "Bu şikayetlerin olması nedeniyle proje geri kaldı" dedi. Bazı mağdurlar ve avukatları da Akgündüz'ün tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmanın sona ermesinin ardından Akgündüz ve yeğeni ile mağdurlar ayrı ayrı kapılardan çıkartıldı.



İDDİANAMEDEN



Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında, 'Caprice Gold' ve Maldivler'de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından Jet Fadıl hakkında "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçu kapsamında iddianame hazırlandı.



REKOR CEZA İSTENİYOR



Savcılık, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçun 349 kez işlendiğini belirterek, Akgündüz'ün 698 yıldan 2 Bin 443 yıla kadar hapsi cezası ile cezalandırılmasını isteniyor. Akgündüz'ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer alıyor. İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler'de ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatılmıştı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler'deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulanmıştı.



(İHA)