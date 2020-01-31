Jesus Corona'nın Porto İle En İyi Anları

31.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:19

Porto'nun Meksikalı kanat oyuncusu Jesus Corona, 2015'te Twente'den transfer edildiğinden beri takımı için önemli bir rol üstlenmiş durumda. Ejderhalar ile 2017 maça çıkan Corona, beş sezonda 25 gol ve 51 asistlik katkı sağladı.