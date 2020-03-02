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Jest Electric ve Atak Electric İstanbul’da görücüye çıkıyor

Karsan, 8. Busworld Türkiye Fuarı'na tamamen elektrikli ürün gamıyla katılarak gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

02.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:55
Jest Electric ve Atak Electric İstanbul’da görücüye çıkıyor

Karsan, 8. Busworld Fuarı'na tamamen elektrikli ürün gamıyla katılarak gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Marka bu kapsamda, bir yıl içerisinde geliştirerek seri üretime hazır hale getirdiği yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric'i fuarda sergileyecek.

Kaynak: Dunya.com

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