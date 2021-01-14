Jessica May'dan kariyeriyle ilgili çarpıcı itiraf!

Sevilen oyuncu oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile birlikte City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu gelecek planları ve pandemi üzerine konuştu. Oyunculuk kariyeri hakkında konuşan May, "Tatlı kız rollerini oynamaktan sıkıldım" dedi. Ünlü oyuncu, anne olup olmayacağını da açıkladı. İşte Jessica May'ın çarpıcı açıklamaları...