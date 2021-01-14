Jessica May'dan kariyeriyle ilgili çarpıcı itiraf!
14.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:50
Sevilen oyuncu oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile birlikte City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu gelecek planları ve pandemi üzerine konuştu. Oyunculuk kariyeri hakkında konuşan May, "Tatlı kız rollerini oynamaktan sıkıldım" dedi. Ünlü oyuncu, anne olup olmayacağını da açıkladı. İşte Jessica May'ın çarpıcı açıklamaları...
Snob Magazin'in haberine göre; Yeni projeler üzerine görüşmelerinin sürdüğünü açıklayan May, "Görüşmelerim bittikten sonra ailemi görmek için Brezilya'ya gideceğim. Pandemi nedeniyle 1 yıldır ailemi göremedim. Burnumda tütüyorlar" dedi.
Kaynak: Snob Magazin