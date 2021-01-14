Jessica May'dan kariyeriyle ilgili çarpıcı itiraf!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Jessica May'dan kariyeriyle ilgili çarpıcı itiraf!

14.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:50
Jessica May'dan kariyeriyle ilgili çarpıcı itiraf!

Sevilen oyuncu oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile birlikte City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu gelecek planları ve pandemi üzerine konuştu. Oyunculuk kariyeri hakkında konuşan May, "Tatlı kız rollerini oynamaktan sıkıldım" dedi. Ünlü oyuncu, anne olup olmayacağını da açıkladı. İşte Jessica May'ın çarpıcı açıklamaları...

Snob Magazin'in haberine göre; Yeni projeler üzerine görüşmelerinin sürdüğünü açıklayan May, "Görüşmelerim bittikten sonra ailemi görmek için Brezilya'ya gideceğim. Pandemi nedeniyle 1 yıldır ailemi göremedim. Burnumda tütüyorlar" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Kanye West Demet Şener Seren Serengil
Spor Arda Turan Mesut Özil Samet Aybaba Mesut Bakkal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar İzmir Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jessica May'dan kariyeriyle ilgili çarpıcı itiraf! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 17:52:36. #1.14#
title