Jessi Combs: 'Dört teker üstündeki en hızlı kadın', ölümünden bir yıl sonra yeni rekorun sahibi oldu
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BBC

Jessi Combs: 'Dört teker üstündeki en hızlı kadın', ölümünden bir yıl sonra yeni rekorun sahibi oldu

Geçtiğimiz yıl bir hız rekoru denemesinde hayatını kaybeden Amerikalı ünlü yarışçı Jessi Combs, ölümünden bir yıl sonra karada en yüksek hıza ulaşan kadın sürücü unvanının sahibi oldu.

Jessi Combs: 'Dört teker üstündeki en hızlı kadın', ölümünden bir yıl sonra yeni rekorun sahibi oldu
25.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:00

Geçtiğimiz yıl bir hız rekoru denemesinde hayatını kaybeden Amerikalı ünlü yarışçı Jessi Combs, ölümünden bir yıl sonra karada en yüksek hıza ulaşan kadın sürücü unvanının sahibi oldu.

39 yaşındaki Combs, Oregon'da Alvord Çölü'ndeki denemesinde ölmeden önce jet motorlu aracıyla saatte 841 bin 338 kilometre hıza ulaşmıştı.

Daha önceki hız rekoru 1976'da üç tekerli aracıyla saatte 825 bin 110 kilometre hız yapan Amerikalı sürücü Kitty O'Neil'e aitti.

"O sabah 'Hadi tarihe geçelim' diye uyandı"

Combs'un partneri Terry Madden, Guinness Dünya Rekorları şirketinin rekoru teyit etmesinden sonra Instagram'dan paylaştığı mesajında şunları yazdı:

"Hiçbir rekor onun burada olmasından daha önemli olamaz. Ama bunu çokistiyordu. Bugün bile arabasına ağlamadan bakamıyorum. O sabah, 'Hadi tarihe geçelim' diye uyandı. Onunla çok gurur duyuyorum" dedi.

Polis incelemesinde Combs'un aracının ön tekerdeki bir mekanik sorun yüzünden kaza yaptığı ve bunun muhtemelen çöldeki bir nesneye çarpmasından kaynaklandığı belirtilmişti.

Harney Polis Müdürlüğü'nün açıklamasında tekerdeki sorunun araç saatte 885 kilometre hıza yaklaşırken meydana geldiği belirtildi.

Başına aldığı darbeyle hayatını kaybettiği açıklanan Combs'un aracı savrulduktan sonra alevler içinde kalmıştı.

Dört tekerli araçla hız rekoru

Televizyon sunucusu olan ve birçok ödülü bulunan Combs, kadınlar kategorisinde dört tekerli araçla hız rekorunun sahibiydi.

2013'te saatte 640 bin 518 kilometre hıza ulaşarak rekor kıran Combs, o tarihten sonra "Dört teker üzerindeki en hızlı kadın" olarak anılmaya başlanmıştı.

Combs 2016'da bu rekorunu daha da ileriye taşımıştı.

Kariyeri boyunca kadınların sporda daha fazla temsili için çaba harcayan Combs, 2000'li yıllarda dört yıl boyunca "Xtreme 4x4" adlı bir televizyon programı sunmuştu.

Combs daha sonraki yıllarda da Overhaulin' ve Mythbusters gibi programlarda görev almıştı.

BBC

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