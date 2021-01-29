Jesse Sekidika, Konyaspor'a imzayı attı
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Jesse Sekidika, Konyaspor'a imzayı attı

29.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:29
Jesse Sekidika, Konyaspor'a imzayı attı

Galatasaray'da forma giyen 24 yaşındaki Jessi Sekidika, sezon sonuna kadar kiralık olarak İttifak Holding Konyaspor ile anlaştı.

Galatasaray'da forma giyen 24 yaşındaki Jessi Sekidika, sezon sonuna kadar kiralık olarak İttifak Holding Konyaspor ile anlaştı. 

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip Nijeryalı orta saha oyuncusu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılan Jesse Sekidika, "Konyaspor'un büyüklüğünü, nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Burada elimden geleni yapacağım. Her şey için teşekkür ederim. Kulübe geldiğim ilk andan itibaren çok güzel şeylerle karşılaştım. Çok güzel bir karşılama yaptılar, herkes çok samimiydi. Eşimi bile aradım, onunla konuştuk. Stadyuma geldiğimizde hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye verdi Konyaspor Kulübü. Eşim de bu durumdan çok mutlu oldu. Bunların karşılığını elbet sezon boyunca sizlere ödeyeceğim. Umarım hep beraber mutlu oluruz" dedi.

Konyaspor'da 71 numaralı formayı giyecek olan Sekidika, Süper Lig'de bu sezon görev aldığı 6 maçta 1 gol kaydetti.

- Konya
Jesse Sekidika, Konyaspor'a imzayı attı
Jesse Sekidika, Konyaspor'a imzayı attı
Jesse Sekidika, Konyaspor'a imzayı attı
Jesse Sekidika, Konyaspor'a imzayı attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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