JESDER: Jeotermalden elektrik üretimi yüzde 23 arttı

JESDER Başkanı Ali Kındap, jeotermalden üretilen elektriğin yüzde 23 arttığına dikkat çekerek "JES'ler enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya her geçen gün daha fazla katkı sunuyor" dedi.

JESDER: Jeotermalden elektrik üretimi yüzde 23 arttı

JESDER Başkanı Ali Kındap, jeotermalden üretilen elektriğin yüzde 23 arttığına dikkat çekerek "JES'ler enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya her geçen gün daha fazla katkı sunuyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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