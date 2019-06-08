JESDER: Jeotermalden elektrik üretimi yüzde 23 arttı
JESDER Başkanı Ali Kındap, jeotermalden üretilen elektriğin yüzde 23 arttığına dikkat çekerek "JES'ler enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya her geçen gün daha fazla katkı sunuyor" dedi.
JESDER Başkanı Ali Kındap, jeotermalden üretilen elektriğin yüzde 23 arttığına dikkat çekerek "JES'ler enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya her geçen gün daha fazla katkı sunuyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu