Jesder'den Aa'ya Ödül

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğince (JESDER) jeotermalin Türkiye'deki önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Özkan Bilgin birinci oldu.

JESDER tarafından Bilkent Otel'de gerçekleştirilen ödül törenine, jeotermal enerji alanında faaliyet gösteren sektör paydaşları, belediye başkanları ve medya temsilcileri katıldı.

Yarışmada, AA Van Bölge Müdürlüğünde görevli muhabir Özkan Bilgin, "Soğuk Sıcak Buluşması" adlı fotoğrafıyla birincilik, Sabri Avdan, "Jeotermal Günbatımı" adlı fotoğrafıyla ikincilik ve Robert Wotherspoon "Pamuk Sondajı" adlı fotoğrafıyla üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Merve Aydın'a "Temiz Enerjinin Yıldızı", Nükte Aşkay'a da " Umurlu Plant" adlı fotoğrafları için jüri özel ödülü verildi.