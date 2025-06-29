Boston College'dan NBA Draftı'na, NBA'den Fransa Ligi'ne ve şimdi de İstanbul'a uzanan bu yolculukta 1.97'lik boyu, çok yönlü oyun tarzı ve lider özellikleriyle Galatasaray MCT Technic formasını giyecek. Jerome Robinson Galatasaray'a geldi mi? Jerome Robinson kimdir?

JEROME ROBİNSON GALATASARAY'A GEDİ Mİ?

Galatasaray MCT Technic, NBA ve Avrupa arenasında edindiği tecrübe dikkat çeken Jerome Robinson, ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

JEROME ROBİNSON KİMDİR?

Jerome Robinson, 22 Şubat 1997 doğumlu, 1.97 metre boyunda, 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda görev alabilen Amerikalı bir skorer oyun kurucudur. Kuzey Karolina eyaletinin Raleigh şehrinde doğup büyüyen Robinson, basketbol kariyerine Needham Broughton Lisesi'nde başladı. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Robinson, 2015 yılında NCAA'in güçlü konferanslarından ACC'de yer alan Boston College'a katıldı. Üniversite kariyerinde her sezon gelişim göstererek 2017-2018 sezonunu 20.8 sayı, 3.6 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla tamamladı. O sezon hem All-ACC First Team'e seçildi hem de NBA scoutlarının radarına girdi.

NBA'e Yükseliş

2018 NBA Draftı'nda Los Angeles Clippers tarafından 1. tur 13. sıradan seçilen Jerome Robinson, Boston College tarihinin lotarya seçilen ilk oyuncusu oldu. NBA kariyerinin ilk iki sezonunu Clippers formasıyla geçirdi. Bu dönemde hem Clippers A Takımı hem de G-League temsilcisi Agua Caliente Clippers'ta forma giydi.

- 2018-19 G-League: 19.3 sayı, %41.3 üçlük

- 2019-20 Clippers: 40 maçta rotasyon oyuncusu olarak süre aldı.

2020 sezonunun ortasında Washington Wizards'a takaslandı ve burada geçirdiği kısa sürede çıkış göstererek 19 maçta 9.9 sayı, 3.1 ribaund, 2.1 asist ortalamaları yakaladı. 2021'de kısa süreliğine Chicago Bulls yaz ligi kadrosuna dahil oldu.

2021-2023 yılları arasında Santa Cruz Warriors formasıyla G-League'de boy gösteren Robinson, bu dönemde skor üretiminde istikrar sağladı:

- 2021-22: 20.5 sayı, %57.6 saha içi isabet, 4.3 ribaund, 4.2 asist

- 2022-23: 14.6 sayı, 4.5 asist, %90.9 serbest atış isabeti

Bu performanslar, onun hem dış şut tehdidi olan hem de oyun yönlendirme becerisi gelişmiş bir çok yönlü oyun kurucu olarak olgunlaştığını gösterdi. 2023-24 sezonunda kısa süreli Golden State Warriors A Takımı deneyimi yaşadıktan sonra yeniden Santa Cruz'da süre aldı.

Avrupa'daki İlk Sezon – Fransa

2024-2025 sezonunda kariyerinde ilk kez Avrupa'ya transfer olan Robinson, Fransa'nın Pro A Ligi ekiplerinden Saint-Quentin Basket-Ball ile sözleşme imzaladı.

Burada oynadığı 32 maçta:

- 15.3 sayı, 3.2 ribaund, 2.3 asist ortalamaları,

- %37.8 üçlük isabeti,

- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 13.1 sayı, 3.6 ribaund ile oynadı.

Aynı sezonda Fransa Ligi All-Star seçimi ve Leaders Cup yarı finali gibi bireysel ve takım başarıları da elde etti.

Kariyer Yolculuğu:

• 2015–2018: Boston College (NCAA)

? 2017-18 sezonu: 20.8 sayı, 3.6 ribaund, 3.3 asist

• 2018: NBA Draftı 1. tur 13. sıradan Los Angeles Clippers tarafından seçildi

• 2018–2020: LA Clippers & Agua Caliente (G-League)

? G-League'de: 19.3 sayı, 4.0 ribaund, 3.5 asist

• 2020–2021: Washington Wizards

? 2020 sezonu: 9.9 sayı, 3.1 ribaund, 2.1 asist

• 2021: Chicago Bulls – Summer League

• 2021–2023: Santa Cruz Warriors (G-League)

? 2021-22: 20.5 sayı, 4.2 asist (%57.6 saha içi isabet)

? 2022-23: 14.6 sayı, 4.5 asist (%90.9 serbest atış)

• 2023–2024: Golden State Warriors (NBA) + Santa Cruz

• 2024–2025: Saint-Quentin Basket-Ball (Fransa – Pro A)

? Fransa Ligi: 32 maç, 15.3 sayı, 3.2 ribaund, %37.8 üçlük

? Basketbol Şampiyonlar Ligi: 13.1 sayı, 3.6 ribaund

Başarılar ve Öne Çıkanlar:

•All-ACC First Team – 2018

•NBA Draft 1. tur – 13. sıra (2018)

• ????Fransa Pro A All-Star Seçimi – 2025

•G-League'de birden fazla sezon 15+ sayı ortalaması

•%90 üzeri serbest atış yüzdesi – 2022/23

•2024-25 sezonunda BCL ve Pro A'de toplam 41 resmi maçta süre aldı

• Fiziksel teması seven, tempolu, patlayıcı bir guard