Jerome Boateng suçlu bulundu
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Jerome Boateng suçlu bulundu

Jerome Boateng suçlu bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FC Bayern Münih'in eski oyuncusu Jerome Boateng, eski kız arkadaşını dövmekten suçlu bulundu.

FC Bayern Münih'in eski oyuncusu Jerome Boateng, eski kız arkadaşını dövmekten suçlu bulundu.

Eski kız arkadaşını dövmek, içerisinde sert cisimlerin bulunduğu çantayı fırlatmak ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkan FC Bayern Münih'in eski milli takım oyuncusu Jerome Boateng suçlu bulundu. Münih bölge mahkemesi Jerome Boateng'e kasten yaralama ve hakaretten toplam 1.8 milyon euro para cezası verildi.

Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasında olan Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Sherin Senler'e yönelik saldırı iddiaları nedeniyle Münih'te mahkemeye çıktı. 33 yaşındaki Boateng, 2018 yılında ikiz kızlarının annesi olan Senler'e tehlikeli şekilde bedensel zarar vermekle suçlu bulundu.

Aşk hayatında sorunlar yaşayan Boateng'nun, eski sevgilisi model Kasia Lenhardt 2021'in Şubat ayında ölü bulunmuştu. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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