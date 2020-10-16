Jerome Boateng kimdir? Jerome Boateng kaç yaşında? Jerome Boateng hangi takımda forma giyiyor? Jerome Boateng eşi kim?
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Jerome Boateng kimdir? Jerome Boateng kaç yaşında? Jerome Boateng hangi takımda forma giyiyor? Jerome Boateng eşi kim?

16.10.2020 17:00 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:05
Jerome Boateng kimdir? Jerome Boateng kaç yaşında? Jerome Boateng hangi takımda forma giyiyor? Jerome Boateng eşi kim?

Berlin doğumlu başarılı futbolcu 32 yaşındadır. Defans mevkiinde futbol oynayan Jerome Boateng kimdir? Jerome Boateng kaç yaşında? Jerome Boateng eşi kim? Jerome Boateng başarıları nelerdir? Jerome Boateng boy ve kilosu nedir?

Almanya doğumlu, Bayern Munich, Manchester City, Hamburg, Hertha Berlin, Hertha BSC II gibi takımlarda forma giyen Jerome Boateng kimdir? Jerome Boateng kaç yaşında? Jerome Boatenghangi takımda forma giyiyor? Jerome Boatengeşi kim?

JEROME BOATENG KİMDİR?

Jérôme Boateng 3 Eylül 1988 Almanya doğumludur.Bayern Münihli Gana asıllı Alman defans oyuncusu 2010-2011 sezonu için Hamburg'dan Manchester City'e transfer olmuştur. Manchester City bu transfer için 10.4 Milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. Abisi Kevin-Prince Boateng Gana millî takımında oynamaktadır. Boateng, 2011 yazı itibarıyla 14 Milyon € karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştur.

JEROME BOATENG BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1.92

Kilo: 90

Jerome Boateng kimdir? Jerome Boateng kaç yaşında? Jerome Boateng hangi takımda forma giyiyor? Jerome Boateng eşi kim?

JEROME BOATENG EŞİ KİMDİR?

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden iki tane çocuğu bulunan başarılı futbolcu, Mart 2011'de ikiz kızları dünyaya gelmişti. Boateng-Sherin ikilisi kızlarına Soley ve Lamia isimlerini verdiler.

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