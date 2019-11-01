Jeremy Corbyn: Seçimi İçi Partisi kazanırsa ikinci bir Brexit referandumu düzenlenecek

01.11.2019 14:54

İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Aralık'ta düzenlenmesi beklenen erken seçimlerde galip çıkması durumunda ikinci bir Brexit (İngiltere 'nin Avrupa Birliği yönetiminden ayrılması) referandumu gerçekleştirileceği vaadinde bulundu.

Corbyn, genel seçimler kapsamında ilk büyük kampanya konuşması olarak görülen, Londra'daki Battersea Sanat Merkezi'nde yaptığı açıklamalarda, söz konusu seçimi muhalefet partinin kazanması durumunda AB ile mevcut gümrük birliğinin korunmasını kapsayan 'yumuşak' bir Brexit anlaşması üzerinde müzakere yaparak, Birleşik Krallık'ın AB'nin Tek Pazar hükümlerine sadık kalmasını sağlama sözü verdi. Bunu takiben Corbyn, ülkede yeniden bir Brexit referandumu düzenleneceğini ve halka AB ile yapacağı söz konusu anlaşma ile AB'de kalma seçeneklerinin sunulacağını belirtti.

Corbyn, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Boris Johnson aylarca bize AB'den ayrılma sözü verdi. Bu başarısızlık yalnızca kendisine aittir. İşçi Partisi, halka güvenilir bir anlaşmayla ayrılma veya AB'de kalma seçeneklerini sunarak altı ay içinde Brexit anlaşmazlığını çözecek. Sizin isteklerinizi yerine getireceğiz."

Kaynak: DHA