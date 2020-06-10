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Jeremain Lens: "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi gerçekçi hedefler var"

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, takım olarak hala hedeflerinin olduğunu belirterek, "Şampiyonluktan bahsedeceksek belki biraz şanslı olmamız gerekebilir.

Jeremain Lens:
10.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:34

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, takım olarak hala hedeflerinin olduğunu belirterek, "Şampiyonluktan bahsedeceksek belki biraz şanslı olmamız gerekebilir. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi gerçekçi hedefler de var. Biz tüm maçlarımızı kazanırsak, diğer rakiplerin puan kaybetmesi durumunda bir şansımız olabilir. Yapmamız gereken şey maçlarımızı kazanıp, rakipleri ne yapacağını beklemek" dedi.

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, korona virüs sürecinin nasıl geçtiğini, takımın hedeflerini, Teknik Direktör Sergen Yalçın hakkındaki düşüncelerini anlattı. Korona virüs salgını başladıktan sonra 3 hafta Türkiye'de kaldığını belirten Lens, "Türkiye'de yalnız bir şekilde 3 hafta geçirdim. Benim için Hollanda'ya gitmek önemliydi. Ailemle, dostlarımla birlikte olabilmek için. Çünkü o dönemde kimsenin ne kadar süreceği ile ilgili bir fikri yoktu. Ailemin yanında olmak güzeldi" şeklinde konuştu.

"Şükretmeyi öğrendim"

Korona virüs sürecinde şükretmeyi öğrendiğini vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, "Normal koşullarda kısıtlama olmadığında her şekilde hayatın tadını çıkarıyorsunuz. Okulunuza, işe gidiyoruz. Ailenizle birliktesiniz. Dışarı çıkıyorsunuz, alış-veriş merkezine gidiyorsunuz. Ama karantina döneminde bunlar zor hale geldi. İster istemez insanların bütün özgürlükleri ellerinden alındı. Bazı insanlar, sağlık endişesinden dolayı ailesini göremedi. Ben dikkatli davranmaya çalıştım. Ailemdeki yaşlı insanlarla temas kurmamaya çalıştım. Çok şeyin kıymetini bilmeyi öğrendik" diye konuştu.

"Daha iyi bir şef haline geldim"

Bu süreçte neler yaptığını da anlatan Hollandalı futbolcu, "Yemek yeteneğimi içten içe biliyordum. Kuzenimle yaşıyorum. Yemekleri ya o yapıyor yada dışarıdan söylüyoruz. Hem yeni yemekler yemeye başladım hem de daha önce yaptığım yemekleri daha iyi yapmaya başladım. Daha iyi bir şef haline geldim" dedi.

"Taraftar etkisi olmayınca iç sahadaki dengeler değişebiliyor"

Süper Lig'in geri kalanı için gerçekleştirdikleri çalışmalar için düşüncelerini de dile getiren Lens, "Takım halinde yaklaşık 2-3 haftadır antrenman yapıyoruz. Gayet iyi gidiyor. İyi antrenmanlar yaptık. Maç ritmini yavaş yavaş yakalamaya başladık. Cumartesi de ilk maça çıkacağız. Garip bir durum. Şöyle galip bir durum; biz Galatasaray maçını da seyircisiz oynadık. Oradaki hissiyat, derbi maçı hissiyatı gibi değildi. Taraftarlar bizim için çok önemli. Bizim taraftarımız bizi maç içinde iten, çok destek veren bir taraftar grubu. Bu anlamda katkısı çok önemli. Şimdi o destekten mahrum kalacağız. Kendi yeteneklerimiz daha da çok odaklanmak zorunda kalacağız. Ama onlar nerede olursa olsun kalpten bizi desteklemeye devam edecekler. Hala bir hedefimiz var. Lig yapacağımız şeyler var. Belli bir amacımız var. Bu amacı gerçekleştirirsek zaten taraftarlarımızı gururlandırmak için bir sebebimiz olacak. Taraftar etkisi olmayınca iç sahadaki dengeler değişebiliyor. Bu kesinlikle bir bahane olamaz. Sonuçta biz Beşiktaş'ız. Kaliteli bir takımsak, performansımızı yukarıda tutmamız gerekiyor. Ligin kalan bölümünde iyi bir sonuç elde etmek için hala bir fırsat var önümüzde" ifadelerini kullandı.

Haziran ve temmuz ayında oynanacak maçlarda kendilerini ne gibi zorlukların beklediğiyle ilgili soruya Jeremain Lens, "Daha önce yaşadığımız bir durum değil. Kariyerimde 3 ay boyunca maç oynamadığım hiçbir dönem yok. Rakipler içinde aynı şey söz konusu. Hava ısınıyor. Bunun bir etkisi olacak. Maç akşam geç bir saatte. Daha önce yaşadığımız bir şey olmadığı için bazı şeyleri öngöremiyoruz" diye cevap verdi.

"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi gerçekçi hedefler var"

Ligin geri kalanındaki hedefleri hakkında da konuşan Lens, "Hala hedeflerimiz var. Şampiyonluktan bahsedeceksek belki biraz şanslı olmamız gerekebilir. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi o anlamda gerçekçi hedefler de var. Ne olacağını bilemezsiniz. Biz tüm maçlarımızı kazanırsak, Trabzonspor'un, Başakşehir'in diğer rakiplerin puanı kaybetmesi durumunda da bir şansımız olabilir. Burada yapmamız gereken şey maçlarımızı kazanıp, rakipleri ne yapacağını beklemek" açıklamasında bulundu.

"Sergen Yalçın, önemli bir teknik direktör"

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la alakalı düşüncelerini aktaran Hollandalı futbolcu, "Kariyerim boyunca birçok teknik direktör ile çalıştım. Sergen hocanın şöyle farklı bir durumu var; hem üst düzey futbol oynamış hem de teknik direktörlük yapan ender insanlardan biri. 70'lerden, 80'lerden bir insan değil. Oyuncuyla nasıl iletişim kurması gerektiğini çok iyi bilen, antrenmanda bir şey anlatacağı zaman nasıl anlatması gerektiğini bilen biri. Bunu anlatırken deneyimi gösteren, modern yaklaşımı gösteren bir teknik direktör. Onunla çalışmak güzel ve gerçekten önemli bir teknik direktör" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu dönemde birliktelik her şeyden önemli"

Lens, karantina döneminde çok sayıda dizi, film izlediğini belirtti. Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderen 32 yaşındaki oyuncu, "Biz sahada elimden geleni yapacağız. Onların da saha dışından destek olabildikleri kadar destek olmalarını rica ediyoruz. Birlikte güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Bu dönemde birliktelik her şeyden önemli. Beşiktaş ailesi olarak erişebileceğimiz hedefler var. Birlikte bu hedefe erişelim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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