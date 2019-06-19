Jeotermalin tarıma etkisiyle ilgili rapor hazırlandı

Germencik ilçesinde Çevre ve Doğa Derneği üyeleri, jeotermal enerji santrallerinin tarıma etkisiyle ilgili rapor hazırladı

Derneğin basın sözcüsü Dr. Metin Aydın, Alangüllü Mahallesinde kuruyan bazı zeytin ağaçlarının yanında gazetecilere açıklama yaptı.

Jeotermalin tarıma zarar verdiğini iddia eden Aydın, "Bununla ilgili şimdiye kadar pek çok çalışma yapılmış. Biz de bu çalışmalardan yola çıkarak dernek olarak bunu rapor haline getirdik." dedi.

Rapor haline getirdikleri verilerin bilimsel dayanağının olduğunu aktaran Aydın, raporu, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Aydın milletvekillerine sunacaklarını söyledi.

Kaynak: AA