Jeotermal Teşvikinden Ekonomiye 5 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor

Jeotermal enerji sektöründe teşvik uygulamasına devam edilmesi halinde 2021-2040 döneminde jeotermal elektrik santrallerinin ülke ekonomisine katkısının 5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinin (JESDER) hazırladığı, "Jeotermal Enerji Piyasasının Gelişimine İlişkin Analiz ve YEKDEM Sonrası Dönem İçin Öneriler Raporu"na göre, Türkiye jeotermal enerjide kurulu güç bakımından dünyada dördüncüsü sırada yer alıyor.

Jeotermal enerji santrallerinin 2021-2040 döneminde yaklaşık 17 milyar metreküp doğalgaz tüketimini önleyebileceği tahmin ediliyor. Söz konusu dönemde sektörde teşvik uygulamasına devam edilmesi halinde, jeotermal elektrik santrallerinin ülke ekonomisine katkısının 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Rapora göre, jeotermal enerji santrallerinde megavat başına ilk yatırım maliyeti yaklaşık 3 milyon 750 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın, deniz üstü rüzgar santralleri ve nükleer enerji santrallerinden sonra en yüksek maliyetli santral yatırımı olduğu belirtiliyor.

Mevcut durumda yerlilik oranı yüzde 70 seviyelerinde bulunan jeotermal enerji santrallerinde bu oranın gelecek dönemde yüzde 90'a çıkarılması hedefleniyor.