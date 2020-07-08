Jeotermal su destekli Ar-Ge serasından ilk ürünler alınmaya başlandı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde açılışı gerçekleştirilen jeotermal su destekli Ar-Ge serasından ilk ürünler alınmaya başlandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde açılışı gerçekleştirilen jeotermal su destekli Ar-Ge serasından ilk ürünler alınmaya başlandı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, "tarım ve jeotermal" alanındaki pilot projeler kapsamında "Termal Seralarda Kümelenme" projesi ile planlanan Ar-Ge serasına dikilen domates, hıyar ve Kaliforniya wonder biberi fidanları ilk meyvelerini verdi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya başkanlığındaki heyet, termal sera alanında incelemelerde bulunarak gelinen son aşama hakkında proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Başak'tan bilgi aldı.

Başak, üretime başlanan 5 kompartımanda domates, hıyar ve kaliforniya wonder biberi yetiştirdiklerini, Ar-Ge serasının asıl amacının yüksek teknoloji kullanarak üretimde kalite ve verimliliği artırmak olduğunu ifade etti.

En az düzeyde kimyasal ilaç kullanarak zararlılarla mücadeleyi araştırdıklarını vurgulayan Başak, ilaç kalıntısının önüne geçecek yöntemler denediklerini kaydetti.

Karakaya da öncelikle Kırşehir ölçeğinde bölgeyi kalkındırma ve yeni iş sahaları oluşturma çabası içinde olduklarını, Karakurt'ta yapılan ve 200 kişiye iş imkanı sağlayan serayla bu yolun açıldığını aktardı.

Bilimsel bilgi ve Ar-Ge çalışmalarının üreticinin ufkunu açacağını anlatan Karakaya, jeotermalin kullanıldığı sera fikrini katma değeri yüksek olan sağlıklı ürün yetiştirerek yerelden ulusala oradan da tüm dünyaya tanıtacaklarını, gelinen aşamada amaçlarının yüzde 70'ini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA