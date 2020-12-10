Jeotermal seralarda üretilen domatesler yurt dışına da gönderiliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal seralarda üretilen ve yurt içinde yoğun ilgi gören domatesler, Rusya ile Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal seralarda üretilen ve yurt içinde yoğun ilgi gören domatesler, Rusya ile Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın jeotermal yönünden zengin bir il olduğunu söyledi.

Kentte 99 sera bulunduğunu belirten Acar, "Bu seralar toplam 1379 dekarlık alanı kaplıyor. Afyonkarahisar'da jeotermal seralarda yılda 70 bin tonun üzerinde domates üretiyoruz." dedi.

Ürünün Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Rusya'ya ihraç edildiğini dile getiren Acar, "Yurt dışına bu yıl 750 ton domates gönderdik. Bundan da yaklaşık 45 milyon lira gelir elde edildi." diye konuştu.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de ilçede jeotermal 22 seranın faaliyette olduğunu, yakın zamanda yapımı tamamlanacak 2 seranın daha üretim sürecine dahil olacağını söyledi.

Çöl, yaklaşık 1 milyon 500 bin metrekareyle Türkiye'deki jeotermal seraların yaklaşık yüzde 35'ine sahip olduklarını, ilçeye her geçen gün bu alanda yeni bir yatırımcının geldiğini bildirdi.

Raf ömrü uzun

İlçede üretilen domatesin yurt dışına da gönderildiğini anlatan Mustafa Çöl, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa ve Romanya gibi ülkelere domates gönderiyoruz. Dünyanın hemen her bölgesine ulaşabiliyoruz. Raf ömrünün uzun olması en uzak noktalara kadar Sandıklı domatesinin gitmesindeki en büyük artıdır."

Ziraat mühendisi Mustafa Uysal da 40 bin metrekare alan üzerinde kurulu serada jeotermal enerji ve topraksız tarımla domates ürettiklerini söyledi.

Sezon sonuna geldiklerini ifade eden Uysal, "Serada 2 bin ton civarı ürün elde ediyoruz. Domateslerimiz hem yurt içine hem yurt dışına gönderiliyor. Yurt içinde İstanbul, Ankara'da market ve hallere gidiyor. Yurt dışında ise bu yıl Dubai'ye bile domates gönderdik. 12 gün gibi bir sürede ulaştı. Ayrıca Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya, Katar gibi ülkelere de domatesimiz gidiyor." diye konuştu.

Uysal, seralarda yeni tip koronavirüs salgını öncesinde de hijyene çok dikkat ettiklerini, salgın döneminde tedbirleri daha da artırdıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay