Jeotermal serada yılda 300 bin meyve fidanı üretiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jeotermal serada yılda 300 bin meyve fidanı üretiliyor

Jeotermal serada yılda 300 bin meyve fidanı üretiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önemli jeotermal ısıtmalı örtü altı tüplü fidan üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yılda yaklaşık 300 bin meyve fidanı üretimi gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin önemli jeotermal ısıtmalı örtü altı tüplü fidan üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yılda yaklaşık 300 bin meyve fidanı üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen fidanların 150 bin adeti Azerbaycan, Kırgızıstan ve Özbekistan gibi ülkelere gönderilirken geri kalan 150 bini ise yurt içi piyasa satılıyor.

10 bin 680 metrekarelik kapalı alana sahip teknolojik serada müşterinin talebi üzerine meyve fidanları yetiştirdiklerini belirten işletme sorumlusu İbrahim Sarıkaynak, "Seramız teknolojik bir seradır ve tamamen jeotermal enerji ile ısıtılıyor. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tüm çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Genel olarak meyve fidanı üretimi yapıyoruz. Birçok çeşit bünyemizde mevcut. Biz 1 yıl öncesinden sipariş alırız. Talep ve istek üzerine de meyve fidanının üretimini yapıyoruz. Fidanlarımız şuan hazırlanıyor ve nisan-mayıs ayı aralığında yurtdışına sevkiyatı başlıyor. Geçen yıl revaçta olan şeftali ve nektarin bu yılda yoğun talep görüyor. Tesisimizde hazırladığımız fidanlar özenle paketlenerek yola çıkıyor" dedi.

"Sandıklı Türkiye'nin en çok güneş gören bölgelerinden birisi"

Fidan üretim aşamasını anlatan Sarıkaynak, fidan üretiminin her yıl mayıs ayında başladığını ve eylül ayı döneminde de aşılamaların yapıldığını kaydetti. Sarıkaynak üretimin sonraki aşamalarını ise şöyle anlattı:

"Aşılama sonrası tutan fidanlarda uyku dönemi başlayarak şubat ayına kadar fidanlarımız uykuda olur. Şubatın 20'sinden sonra bitkiler tekrar uyanarak, kültürel işlemleri başlar. Koltuk altı temizliği, bambulaması, sabitlemesi yapılarak Nisan ayının başına kadar devam eder ve daha sonra mayıs ayında tekrar sevkiyatlarımız başlar" dedi.

Sandıklı ilçesinin Türkiye'nin en çok güneş gören bölgelerinden birisi olduğunun da altını çizen Sarıkaynak, bölgede bulunan jeotermal enerji ile de kışın ısınma probleminin olmadığını ve fidan üretimi için oldukça uygun bir bölge olduğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Jeotermal serada yılda 300 bin meyve fidanı üretiliyor
Jeotermal serada yılda 300 bin meyve fidanı üretiliyor
Jeotermal serada yılda 300 bin meyve fidanı üretiliyor
Jeotermal serada yılda 300 bin meyve fidanı üretiliyor
Jeotermal serada yılda 300 bin meyve fidanı üretiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Haydar Akar Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jeotermal serada yılda 300 bin meyve fidanı üretiliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:33:07. #1.14#

title