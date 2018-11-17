Jeotermal Sahası İçin Arama Ruhsatı İhalesi Açılacak

Kırklareli'nde jeotermal sahası için arama ruhsatı ihalesi yapılacak.

Kırklareli İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 3 bin 962,50 hektarlık Jeotermal kaynak arama sahasının Asilbeyli köyünde yer aldığı bildirildi.

Jeotermal saha için tekliflerin açık arttırma usulü verileceği belirtilen açıklamada, ihalelesinin, 28 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da Kırklareli İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacağı ifade edildi.

Muhammen bedelleri 1 milyon 155 bin 722,825 lira olduğu aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi.

"Geçici teminat tutarı 34 bin 671,68 lira olarak belirlenen ihalenin dokümanları ise 100 lira karşılığında Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilecek. Asilbeyli köyünde mevcut sıcak su kuyusu ile son yıllarda kabul gören 1 kişinin bir günlük ihtiyacı olan termal su kullanımı 1 ton kabul edildiğinde yaklaşık 2 bin 592 yataklı termal turizme yönelik tesislerin ısıtılması ve termal tedavi için kullanılması yeterli görünmektedir. Yani mevcut sıcak su ile 500 yataklı 5 adet termal tedavi merkezi, termal otel, fizik tedavi rehabilitasyon merkezi, yaşlılar ve güçsüzler bakım evi, çocuk ıslah merkezi, 1 adet devre mülkler, günübirlik tesisler de balık yetiştiriciliğinde kullanılması mümkündür. Yapılacak sera ve termal yatırımlarında 30 dönümlük bir serada yaklaşık 75 kişi, 300 yataklı termal tesislerde yaklaşık 60 kişi çalıştırılması düşünüldüğünde yaklaşık 600 kişi çalışabilecek olup yerel ve bölgesel işsizliğin önlenmesinde katkıda bulunulacaktır."