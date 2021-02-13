Jeotermal saha ihalesi

Kırşehir'de jeotermal kaynak işletme ruhsatlı bir saha ihaleye çıkarıldı.

Kırşehir İl Özel İdaresinin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in merkez ilçesi Kortulu köyü mevkisinde bulunan 3597,58 hektarlık jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha, "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhalede muhammen bedel 134 bin 291 lira 91 kuruş, geçici teminat bedeli ise 4 bin 28 lira 76 kuruş olacak.

İhale, 25 Şubat Perşembe günü saat 10.15'te Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer