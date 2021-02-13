Jeotermal saha ihalesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Jeotermal saha ihalesi

13.02.2021 09:15 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:18
Jeotermal saha ihalesi

Kırşehir'de jeotermal kaynak işletme ruhsatlı bir saha ihaleye çıkarıldı.

Kırşehir'de jeotermal kaynak işletme ruhsatlı bir saha ihaleye çıkarıldı.

Kırşehir İl Özel İdaresinin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in merkez ilçesi Kortulu köyü mevkisinde bulunan 3597,58 hektarlık jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha, "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhalede muhammen bedel 134 bin 291 lira 91 kuruş, geçici teminat bedeli ise 4 bin 28 lira 76 kuruş olacak.

İhale, 25 Şubat Perşembe günü saat 10.15'te Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can Hande Erçel Aleyna Tilki Selami Şahin
Spor Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Türk Milli Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jeotermal saha ihalesi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 09:18:23. #1.15#
title