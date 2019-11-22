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Jeotermal saha ihalesi

Kırıkkale'de bulunan bir jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

22.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:06
Jeotermal saha ihalesi

'de bulunan bir jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Kırıkkale İl Özel İdaresinin ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırıkkale'nin ilçesinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha "açık teklif artırma usulü" ile ihale edilecek.

İhale, Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi binası toplantı salonunda 11 Aralık 2019 Çarşamba saat 14.00'te yapılacak.

Kaynak: AA
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