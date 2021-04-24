Jeotermal saha ihaleleri
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Jeotermal saha ihaleleri

Jeotermal saha ihaleleri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Ordu'da bulunan iki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Ordu'da bulunan iki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Ordu Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ordu'nun Kumru ve Kabadüz ilçelerindeki iki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhaleler, 7 Mayıs Cuma günü saat 11.00 ve 11.30'da Ordu Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale saatine kadar il encümenine teslim edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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