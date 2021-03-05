Jeotermal saha ihaleleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Jeotermal saha ihaleleri

05.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:08
Jeotermal saha ihaleleri

İstanbul'da bulunan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su işletme ruhsatlı 7 saha ihaleye çıkarıldı.

İstanbul'da bulunan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su işletme ruhsatlı 7 saha ihaleye çıkarıldı.

İstanbul Valiliğinin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Kartal, Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir, Beykoz, Sarıyer ve Çekmeköy ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 59 bin 725 lira 49 kuruş ile 162 bin 532 lira 77 kuruş arasında değişen 7 sahanın ihaleleri "açık teklif artırma usulü" ile yapılacak.

İhaleler, 22 Mart Pazartesi günü 10.00-11.00 saatlerinde İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Teklifler ihale saatine kadar verilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Soral Müslüm Gürses Sedat Kapurtu
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jeotermal saha ihaleleri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 09:09:33. #1.15#
title