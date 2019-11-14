Jeotermal projesi Elazığ'a 11 milyon lira hibe yatırımı kazandıracak

14.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:48

Elazığ'da bulunan 60 derecesıcaklıkta ve saniyede 90 litrelik akış hızı ile yüksek mineral içeriğine sahip jeotermal kaynak suyu ile ilgili belediye tarafından hazırlanan projenin ön değerlendirme sürecinin tamamlandığı yaklaşık 11 milyon lira hibe yatırımı kazandıracağı bildirildi.



Merkeze bağlı Cip köyünde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yaptığı çalışmada 2 bin 300 metrelik derinlikte jeotermal kaynak suyu bulunmuştu. 60 derece sıcaklıkta ve saniyede 90 litrelik akış hızı ile yüksek mineral içeriğine sahip olduğu belirlenen suyun vana açılışı bu yılın Ocak ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımı ile yapılmış ardından da 30 yıllığına Elazığ Belediyesi'ne devri sağlanmıştı. Elazığ Belediyesi'de Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamındaki GEOTERMİCA Hibe Programına 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Gelişmiş Jeotermal Sistemler' projesini hazırlayarak sunumunu yaptı. Proje yapılan ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı. TÜBİTAK öncülüğünde sunulan belediyenin projesinin, kente yaklaşık 11 milyon TL hibe yatırımı kazandıracağı aktarıldı.



Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın "Sağlık turizminde ve seracılıkta şehrimizi markalaştıracağız, Elazığ'ı zirveye taşıyacağız" hedefiyle başlattığı çalışmaların adım adım hedefe ulaştığı aktarılan açıklamada," Sahanın 30 yıllık imtiyaz sahibi olan Elazığ Belediyesi, şehre kazandırılacak en büyük enerji yatırımlarından biri olan jeotermal enerjiye dayalı sağlık turizmi ve seracılık faaliyetleri ile şehrin geleceğine damga vuracak.Elazığ Belediyesi, Avrupa Birliği Horizon 2020 GEOTHERMİCA Hibe Programına yapılan başvurular arasından kabul gören 17 proje arasında yerini alarak bir ilke imza attı. Cip Köyü Jeotermal Kaynak Suyu Sahasını kapsayan 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Gelişmiş Jeotermal Sisitemler Projesi ile Fransa, Almanya, İzlanda, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, İrlanda, Norveç, ABD ve Türkiye (TÜBİTAK) tarafından desteklenen Avrupa Birliği Ufuk (HORİZON) 2020 GEOTHERMİCA Hibe Programına yaptığı başvuru, ön aşama sürecini başarıyla tamamladı. Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan proje Elazığ'a yaklaşık 11 Milyon TL hibe yatırımı kazandıracak"denildi.



Bölgede yapılacak çalışma ile ilgili bilgi de verilen açıklamada," Proje kapsamında Cip Köyü Jeotermal Kaynak Suyu Sahasında, Pilot Sera Tesisi, Pilot Termal Tesis, Pilot Su Analiz Laboratuvarı, Bina Isıtma Sistemleri, 3 D Jeotermal Yeraltı Haritalanması, İleriye dönük Fizibilite Raporlarının Oluşturulması, Sağlık Turizm Yatırım Çalışmalarına yer verilecek.Sürdürülebilir Kalkınma İçin Gelişmiş Jeotermal Sistemler Projesi, 36 ay içerisinde İzlanda, Romanya, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve Fırat Teknokent işbirliğiyle yürütülecek"ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA