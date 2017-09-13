Jeotermal Kaynaklar Korunacak

Kent merkezindeki jeotermal kuyuların bir araya toplanması için 2.5 milyon liralık ödenek protokolü imzalandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, imza töreninde konuşan Vali Necati Şentürk, Kırşehir'in jeotermal kaynaklar bakımından oldukça zengin bir bölge olduğunu hatırlattı.



İl Özel İdaresi ortaklığıyla Jeotermal AŞ şirketinin Kırşehir'de çıkarmış olduğu kaynak sulardan termal oteller ve konutların istifade ettiğini anımsatan Şentürk, şunları kaydetti:



"Jeotermal sularla hastaları tedavi eden hastaneler ve özel işletme otelleri bulunan şehrimizde, kullanılan kaynak suların çukurlarında çökmeler oluyor. Böyle olursa otellerimiz ve hastanelerimiz susuz kalacak, hastalar tedavi edilemeyecek. Bununla birlikte jeotermal ile ısınan bin 800 konut ve iş yerleri de ısınamayacak.



İşte bunların önüne geçmek için, kullanılan sıcak su enjeksiyon yöntemi ile topraklara yeniden enjekte edilecek. Tabiat, kullanılmış suyu kendi kendine yenileyecek ve tekrar kullanılır duruma gelecek. Açılan yeni kuyularımızın tek elden yönetilmesi için proje hazırladık. Konya Ovası Projesi (KOP) ile birlikte projeyi gerçekleştireceğiz ve projenin bütçesi de 2.5 milyon liradır. Bu projeyle bundan sonra kuyular tek elden yönetilecek."



KOP Başkanı İhsan Bostancı da imzalanan proje protokolüyle yer altı kaynaklarının dikkatli ve düzenli kullanılacağını, böylece daha fazla verim almayı hedeflediklerini söyledi.



Valilikte düzenlenen imza törenine, Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, KOP İdaresi Başkanlığı Tarımsal-Kırsal Kalkınma Koordinatörü Mevlüt Karapınar, İl Genel Meclis Üyeleri de hazır bulundu.