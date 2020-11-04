Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek

Bursa'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.

Bursa'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.

Bursa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa Osmangazi, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Orhangazi ilçelerinde 5 jeotermal kaynak su arama sahası açık artırma usulüyle ihale edilecek. İhale, 17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş