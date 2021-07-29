Jeotermal kaplıcalar normalleşme sürecinde hizmetine devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan jeotermal kaplıcalar, normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz tarihi itibari ile yeniden faaliyete girdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan jeotermal kaplıcalar, normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz tarihi itibari ile yeniden faaliyete girdi.

Sabah 09. 00 akşam 22. 00 saatlerinde açık olan ve haftanın 7 günü faaliyet gösteren jeotermal kaplıcalar, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak hizmet veriliyor.

Cilt hastalıkları, romatizma, damar sertliği ve kalp hastalıkları gibi çok sayıda hastalığa derman olan termal suları ile ziyaretçilere şifa dağıtan Jeotermal kaplıcalar, odalarında 470*380 cm ebatlarında termal havuzu, soyunma odası, duş ve tuvaleti ile doğadan gelen sağlığı misafirlerine sunuyor. Son teknolojinin kullanıldığı havuzlarda ki su her kullanımda değişirken, 33 derece olan su sıcaklığı güneş enerjisi yardımıyla yaklaşık 40 dereceye yükseltiliyor. Havuzlarda her kullanım için dezenfeksiyon işlemi yapılarak yeni gelen misafirlere hazırlanıyor.

Tesislerden faydalanmak isteyen vatandaşların 231 44 24 numaralı telefondan rezervasyon yaptırması yeterli oluyor.

Kaynak: Habermetre