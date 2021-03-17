Jeotermal kaplıca tesisi etüt çalışmaları başlatıldı

Siirt'te, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Lineer Metal AŞ Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın girişimleriyle yapılacak jeotermal kaplıca tesisinin etüt çalışmaları başlatıldı.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü jeoloji mühendisleri, firma yetkilileriyle merkeze bağlı Zorkaya köyü yakınlarında termal tesisin yapılacağı alanda zemin etüt çalışması yaptı.

Proje finansörlerinden jeoloji mühendisi eski Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül, yaptığı açıklamada, Lineer Metal AŞ Onursal Başkanı Aktay ve şirketin yönetim kurulu başkanı Fikret Baydarman, Doğan Jeotermal Grubu Başkanı Mehmet Ali Doğan ve iş adamları Nedim Tekin ile Mahmut Çabuk arasında geçen ay iyi niyet protokolü imzalandığını söyledi.

Zorkaya köyünde 45 derece termal su bulunduğunu belirten Gül, imar etüt çalışmalarının ardından sondaj yapılacak alanda bölgeye hitap edecek jeotermal kaplıca tesisinin yapılına başlanacağını aktardı.

Projenin sadece jeotermal ile sınırlı kalmayacağı, deşarj olan suların organik tarımda kullanılacağını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajının yapımıyla kaplıcamız su altında kaldı. Projeye iyi niyet protokolü imzalayarak başladık. Ilısu barajı bölgeye büyük bir katma değer sağlamaya başladı. Hem atıl durumda daha önce bir ürün alan araziler bugün iki ürün almaya başladı hem de bölgeye turizm potansiyeli ortaya çıktı. Bölgemizin cazibesi daha da artacak, gelecekte ilimiz jeotermal kaplıcalar bölgesi olacak."

Proje için güçlü ortaklığın kurulduğunu dile getiren Gül, "Paydaşlarımızla gerekli planlamayı yapıyoruz. Projeyi sadece jeotermal olarak sınırlandırmıyoruz, bölge organik tarım yapmaya elverişli. Deşarj olan sudan organik tarım yapmayı planlıyoruz. Hem sulu tarım hem de organik tarım yapılacak." diye konuştu.

İş adamı Nedim Tekin de yapılacak tesisle Siirt'i çekim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz