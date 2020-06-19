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Jeotermal ısıtmalı sera alanlarının 5 yılda 5 katına çıkarılması hedefleniyor

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, jeotermal kaynakla ısıtılan sera alanlarını 5 yılda 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Jeotermal ısıtmalı sera alanlarının 5 yılda 5 katına çıkarılması hedefleniyor
19.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:11

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, jeotermal kaynakla ısıtılan sera alanlarını 5 yılda 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, JESDER üyelerinin jeotermal kaynakların kullanım alanlarını artırmak ve Türkiye'ye daha fazla katma değer yaratmak için yatırıma, araştırma ve geliştirmeye devam ettiğini ifade etti.

Jeotermal tarımın elektrik üretiminin ardından en önemli yatırım konusu olduğuna işaret eden Şentürk, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sera Bölgeleri" (TDİOSB) çalışmaları kapsamında yer tahsis çalışmalarına geçildiğini aktardı.

Şentürk, Aydın Efeler'de 650 dönüm ve Manisa Alaşehir'de 1500 dönümde yer belirleme çalışmalarının sonuçlandığına dikkati çekerek, "Denizli Sarayköy'de ise 650 dönümlük altyapı ve arazi tahsis çalışmaları tamamlanarak arazi dağıtımları yapıldı. TDİOSB çalışmaları kapsamında yıl sonuna kadar 2 bin 800 dönüm arazide seraların inşasına başlanması planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çiftçimizin maliyetlerini en aza indirmeyi hedefliyoruz"

Türkiye'de toplam 13 bin dekar sera alanında ısıtma yapıldığını ve TÜBİTAK verilerine göre toplam alanın yüzde 30'una karşılık gelen yaklaşık 4 bin dekarlık alanda jeotermal ısıtma yapıldığını belirten Şentürk, "JESDER olarak hedefimiz bu alanı önümüzdeki 5 yılda 5 katına çıkarmak." ifadesini kullandı.

Şentürk, jeotermal kaynaklı seralarla çiftçinin maliyetlerini en aza indirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile pek çok belediye, jeotermal kaynaklı seracılığı destekliyor ve çalışmalar yürütüyor. İkincil jeotermal yatırımları için en uygun bölgeler, Ege ve Güney Marmara. Seracılığın haricinde meyve-sebze kurutmacılığı ve balık yetiştiriciliği faaliyetlerinde de bu kaynaklar kullanılabililir. Başta Aydın olmak üzere, Afyon, Gaziantep, Nevşehir, Kayseri, Manisa, Denizli, Antalya da jeotermal kaynaklı seracılık için en doğru şehirler. Bu alanlarda yetiştirilen bitkiler genelde yaz bitkileri olduğu için yüksek sıcaklık istiyor. Biz bu ısıyı jeotermal enerjiden sağlayarak hem seracılık maliyetlerini düşürüyoruz hem de ürünün yetişmesi için uygun ortamı sağlıyoruz."

Jeotermal kaynaklı seracılığın binlerce kişiye yeni iş kapısı olacağını da ifade eden Şentürk, "Türkiye, doğusundan batısına zengin jeotermal kaynaklara sahip. Özellikle kurutmada yeni bir başarı hikayesi yazılabilir. Jeotermal kaynak kullanılarak ısıtmada mevsime bağlı olmadan kurutma sağlayarak hem kurutma süresini kısaltır hem de maliyeti düşürmüş olursunuz. İzmir, Kırşehir, Manisa, Ankara gibi pek çok şehrimizde bu işlem uygulanmaktadır. Şu an kurutma potansiyelimiz de yılda 5 bin ton." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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