Jeotermal ihalelerine tepki

06.08.2019 14:42

Aydın'da bir grup vatandaş, yeni jeotermal kaynakların aranması ve çalıştırılması için ihale düzenlenmesine tepki gösterdi.

Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 7 jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası ile 64 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için Efeler Kaymakamlığında ihale düzenlendi.

Kaymakamlık önünde toplanan bir grup, pankart ve döviz açarak ihaleyi protesto etti.

Bölgeye gelen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, grup üyeleriyle yaptığı görüşmede, ihaleye firmaların katılmadığını belirterek bazı grup üyelerini ihale salonuna davet etti.

Grup, eylem sonrası olaysız dağıldı.

Arat, gazetecilere yaptığı açıklamada da "İhale sürecimiz devam ediyor. Bugün, yarın da devam edecek. Ama bildiğim kadarıyla şu ana kadar bir başvuru olmadı. İlgi görmedi yani." dedi.

Kaynak: AA