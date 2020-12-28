Jeotermal hırsızları yakalandı
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Jeotermal hırsızları yakalandı

28.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:14
Jeotermal hırsızları yakalandı

Aydın'ın İncirliova ve Germencik ilçelerindeki jeotermal tesislerden hırsızlık olayına karışan iki şüpheli yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ve Germencik ilçelerindeki jeotermal tesislerden hırsızlık olayına karışan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İncirliova ve Germencik ilçelerinde faaliyet gösteren Jeotermal enerji santrallerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerince, (JASAT) (12) kameranın (76) saatlik görüntüsü ile KGYS ve PTS kayıtları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının failleri olduğu tespit edilen S.Ü. ve O.K. isimli şahıslar yakalanarak, adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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